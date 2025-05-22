Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 4. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезде «Разделения» ещё ничего не рассказали про третий сезон сериала

Звезде «Разделения» ещё ничего не рассказали про третий сезон сериала
Аудио-версия:
Комментарии

Бритт Лауэр, звезда сериала «Разделение», в интервью рассказала, что ещё ничего не знает о третьем сезоне шоу. Продление проекта состоялось, но без подробностей — как оказалось, детали не разглашают даже актёрам.

По словам Лауэр, она ощущает себя фанатом, который с нетерпением ждёт деталей нового сезона или других новостей по нему.

Я, честно говоря, ничего не знаю. Хотела бы я знать. Я, так же как и фанаты, хочу узнать, что будут делать эти персонажи, и, наверное, я мечтаю о том же, о чём и вы.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив весьма положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.

Материалы по теме
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android