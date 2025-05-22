Стало известно, когда появятся обзоры кооперативной Elden Ring: Nightreign

Журналисты раскрыли, что обзоры Elden Ring: Nightreign появятся 28 мая, то есть за два до релиза игры. Критики поделятся своими впечатлениями в подробных обзорах.

Также стало известно, что 28 мая стартует предзагрузка тайтла на PS4 и PS5. Размер экшена составит чуть больше 21 ГБ.

Выход Elden Ring: Nightreign состоится 30 мая на ПК, а также на консолях PlayStation и Xbox. Кооперативная игра на трёх человек представляет собой экшен с элементами роглайк. Геймерам нужно будет сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.