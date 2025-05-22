Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 4. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно, когда появятся обзоры кооперативной Elden Ring: Nightreign

Стало известно, когда появятся обзоры кооперативной Elden Ring: Nightreign
Комментарии

Журналисты раскрыли, что обзоры Elden Ring: Nightreign появятся 28 мая, то есть за два до релиза игры. Критики поделятся своими впечатлениями в подробных обзорах.

Также стало известно, что 28 мая стартует предзагрузка тайтла на PS4 и PS5. Размер экшена составит чуть больше 21 ГБ.

Выход Elden Ring: Nightreign состоится 30 мая на ПК, а также на консолях PlayStation и Xbox. Кооперативная игра на трёх человек представляет собой экшен с элементами роглайк. Геймерам нужно будет сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.

Материалы по теме
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android