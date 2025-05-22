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Появилось много постеров с персонажами фильма «Балерина» по «Джону Уику»

Появилось много постеров с персонажами фильма «Балерина» по «Джону Уику»
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Lionsgate представила постеры со всеми главными персонажами фильма «Балерина». На них попали героиня Аны де Армас, Джон Уик в исполнении Киану Ривза, герой Нормана Ридуса и другие.

Персональные постеры «Балерины»

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

«Балерина» расскажет историю профессиональной танцовщицы, которая охотится на убийц своей семьи. Режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.

Премьера картины состоится в России 5 июня.

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