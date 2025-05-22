IT-компании России обратились к Путину на фоне обвинений в адрес авторов «Мира танков»

24 апреля стало известно об аресте активов компании «Леста», издателя «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России. Компанию обвиняют в сотрудничестве с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создании экстремистского объединения.

Спустя месяц Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) опубликовала большое открытое письмо о глубокой обеспокоенности сферы ИТ о происходящих процессах. В объединении заявили, что судебное дело является лишь инструментом перераспределения экономических активов и принудительного изъятия имущества «Лесты», ведь с тех пор Генпрокуратура не предоставила обвинительных доказательств.

В АПКИТ заявили, что сразу после начала судебных разбирательств компания получила около 200 заявлений об увольнении от ключевых ИТ-специалистов и это число продолжает расти. Сотрудники опасаются, что «Лесту» признают экстремистской организацией, что бросит тень в том числе на них самих.

Сразу после возбуждения административного дела компания получила более 200 заявлений об увольнении от ключевых ИТ-специалистов, а наиболее профессиональные сотрудники уже сейчас начали получать предложения от зарубежных компаний (в том числе на условиях полной релокации). Кроме того, среди сотрудников участились опасения, что в случае признания ГК «Леста Игры» экстремистским сообществом тень будет брошена на всех сотрудников ГК, что, по оценкам отраслевых экспертов, повлечёт увольнение более 50% ИТ-персонала ещё до вступления решения суда в законную силу.

В АПКИТ также отметили, что национализация «Лесты» подорвёт доверие к институту частной собственности и стабильности правового регулирования российской экономики, повлечёт отток предпринимателей и капиталов за рубеж, а также негативным образом скажется на инвестиционном климате в РФ в целом. В организации направили письмо в адрес президента страны Владимира Путина с просьбой «воспрепятствовать принудительной национализации одной из самых значимых и популярных ИТ-компаний видеоигрового сегмента» и произвести оценку законности и обоснованности действий представителей Генеральной прокуратуры.