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Съёмки мистической драмы «Шурале» с рэпером Хаски завершены — новые кадры

Съёмки мистической драмы «Шурале» с рэпером Хаски завершены — новые кадры
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Кинокомпания Bosfor Pictures объявила о завершении съёмок фильма «Шурале». Мистическую драму снимали примерно месяц — вместе с этим авторы представили первые кадры ленты. У картины пока нет даты выхода.

Фото: Bosfor Pictures

Фото: Bosfor Pictures

Фото: Bosfor Pictures

Фото: Bosfor Pictures

Фото: Bosfor Pictures

Сюжет картины расскажет историю девушки по имени Айша, которая готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже брата. В поисках родственника героиня возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса.

Главные роли в фильме сыграли Максим Матвеев («Триггер»), Геннадий Блинов («Библиотекарь»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Рузиль Минекаев («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступила Алина Насибуллина («Объекты в зеркале»).

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