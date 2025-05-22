Начались съёмки комедийного сериала «Химкинские ведьмы» с Агатой Муцениеце

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Канал СТС объявил о съёмках комедийного сериала «Химкинские ведьмы». Вместе с этим можно посмотреть первые фото со съёмочной площадки.

Кадры со съёмок шоу

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Проект рассказывает про трёх мошенниц, неожиданно получивших реальные магические способности. Главные роли в сериале исполнили Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова. Компанию им составили Марк Богатырёв, Алёна Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин.

Над сценарием работала тройка авторов — Елена Минервина («Жена олигарха»), Анжела Боскис («Как я стал русским») и Дарья Сойфер («Готовы на всё») — под руководством шоураннера Игоря Тудвасева («Последний богатырь», «Кухня»).

Даты выхода «Химкинских ведьм» пока нет.