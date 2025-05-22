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Симулятор фермера Grow a Garden поставил абсолютный рекорд Roblox

Симулятор фермера Grow a Garden поставил абсолютный рекорд Roblox
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В конце марта в популярной игровой платформе Roblox состоялось большое событие — релиз игры Grow a Garden. Незамысловатый симулятор фермера создал подросток всего за несколько дней, и уже в мае проект стал одной из важнейших игр в истории платформы.

Так, 17 мая в Grow a Garden находилось более 5 млн геймеров — это абсолютный рекорд в истории Roblox. Для сравнения: на пике популярности в шутер PUBG играло чуть более 3,2 млн человек в Steam, а невероятно популярная Counter-Strike 2 набирает примерно 1,6 млн одновременных игроков ежедневно. Grow a Garden помогла Roblox достичь отметки в 16 млн одновременных пользователей, что также стало рекордом платформы.

Сейчас разработку Grow a Garden возглавляет студия Splitting Point, где и числится неназванный подросток-разработчик. Тем временем в Сети уже появляются различные гайды на добычу полезных ресурсов в игре, которые собирают десятки и сотни тысяч просмотров.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и разрабатывать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 217 млн пользователей.

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