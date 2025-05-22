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Сборы фильма «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым достигли 150 млн рублей

Сборы фильма «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым достигли 150 млн рублей
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22 мая сборы фильма «Сокровища гномов» достигли отметки в 150 млн рублей. Это произошло спустя три недели проката — лента вышла в кинотеатрах 1-го числа. Судя по темпам сборов, в ближайшее время показ картины в кинотеатрах завершится.

Фото: ЕАИС

«Сокровища гномов» рассказывает о Роме — амбициозном, но неудачливом коммерсанте. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идёт на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и… четырёх живых гномов, которых скрывал старик.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Уколова («По любви»), Михаил Орлов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Владимир Сычёв («Физрук») и другие. Режиссёрами выступили Александр Бабаев («Наследники. Дар крови») и Василий Ровенский («Новогодний шеф»).

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