Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 4. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Asus представила первый в мире игровой монитор с частотой 610 Гц

Asus представила первый в мире игровой монитор с частотой 610 Гц
Комментарии

Компания Asus анонсировала свой новый игровой монитор — ROG STRIX ACE XG248QSG. Производитель пока не назвал дату выхода и цену устройства.

Так, ROG STRIX ACE оснащён 24-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, с частотой 600 Гц и возможностью разгона до 610 Гц. Устройство работает на базе TN-матрицы с задержкой отклика в 0,1 мс и поддерживает технологии яркости DisplayHDR 400, снижения размытия ELMB 2 и ИИ-функции ROG Gaming AI, отслеживающие происходящее на экране.

По традиции монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC для синхронизации изображения. В Asus отмечают, что модель предназначена в первую очередь для киберспортсменов и геймеров, которые используют технологию мультигенерации кадров на видеокартах RTX 5000.

Материалы по теме
Фото
Анонсирован геймерский монитор MSI MAG 273QP X24 с частотой 240 Гц и 4K-разрешением
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android