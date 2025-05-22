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В кинотеатрах России вышел детектив «Крутой поворот» с Беном Фостером

В кинотеатрах России вышел детектив «Крутой поворот» с Беном Фостером
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22 мая в России состоялась премьера фильма «Крутой поворот». Детективную ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Global Film.

Картина рассказывает историю супругов Джоша и Рэйчел, которые переезжают в новый дом, расположенный на обочине. Вскоре неподалёку происходит автокатастрофа, повлекшая за собой гибель людей. Аварии на этом месте продолжаются и в дальнейшем, и Джош пытается сделать всё, чтобы предотвратить новые несчастные случаи.

Главные роли в фильме сыграли Бен Фостер («Варкрафт») и Коби Смолдерс («Мстители»). Режиссёром выступил Джейсон Бакстон («Чёрный дрозд»).

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