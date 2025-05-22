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Аниме «Атака титанов» получит премию за неизгладимый след в культуре

Аниме «Атака титанов» получит премию за неизгладимый след в культуре
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Издание Variety сообщило, что аниме «Атака титанов» станет первым обладателем премии Global Impact на церемонии Crunchyroll Anime Awards. Награждение пройдёт 25 мая.

Новая статуэтка будет вручена одному из сотрудников студии MAPPA — именно она создавала последние сезоны сериала. Авторы описывают награду Global Impact как премию для творцов-визионеров, создающих новаторские работы, оставивших неизгладимый след в культуре.

Аниме «Атака титанов» вышло в эфир в 2014 году, а завершилось в 2023-м. За всё это время вышло четыре сезона, которые стали культовыми среди зрителей и критиков, в том числе и в России — здесь оно признано самым популярным аниме. Финал сериала сделали в виде фильма, который вышел в 2024 году под названием «Атака титанов: Последняя атака».

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