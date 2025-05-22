Вышел восьмой эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

15 мая состоялась премьера восьмого эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier, оставаясь флагманом весеннего сезона на российском ТВ.

В новом эпизоде Катя принимает цветы от нового садовника, думая, что они от Михаила, а сам Миша из-за этого ревнует. Аркадий поручает Сергею урегулировать конфликт с Ириной, а тем временем Васин решает поговорить с Шиловым по поводу его внимания к Кротовой.

Вместе с появлением восьмой серии шоу отправится на небольшой перерыв и вернётся в понедельник, 26 мая. Всего второй сезон шоу составят 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. До финала истории ещё далеко, продолжение завершится лишь 5 июня.