Чарли Кокс и Кристен Риттер — на фото со съёмок второго сезона «Сорвиголовы»

Тренер Накам Вашингтон, который подготавливает актёров к съёмкам во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», поделился фотографией с тренировки. На фото он стоит вместе с исполнителями главных ролей Чарли Коксом и Кристен Риттер. Спортсмен отметил, что рад приложить руку к созданию сериала.

Фото: naqamwashington

Я самый безопасный человек в Нью-Йорке, ведь нахожусь под защитой Сорвиголовы и Джессики Джонс! Иду в спортзал после съёмок! Обожаю свою работу! Счастлив и благодарен быть частью этого процесса!

Второй сезон «Рождённого заново» выйдет в 2026 году на Disney+. В продолжении сериала к своей роли вернётся не только Чарли Кокс, но и Кристен Риттер, которая вновь сыграет уличного супергероя Джессику Джонс.