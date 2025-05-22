«Он так красиво написан»: звезда «Теда Лассо» — о сценарии четвёртого сезона

Канал Capital FM поговорил с актрисой Ханной Уоддингэм, которая играет в сериале «Тед Лассо». Она рассказала, что сценарий нового сезона заставил поверить всех, что продолжение не уступит оригиналу.

Мы думали, что оплакали потерю сериала, а теперь он восстает из мёртвых! Наши сценаристы — буквально рыцари-джедаи. Они просто невероятные. Так что у нас всё ещё есть все эти потрясающие персонажи, которые так хорошо прописаны в сценарии. Он так красиво написан.

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона. Сюжет шоу подошёл к концу, однако после этого создатели проекта сообщили о продолжении. Новый сезон будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». Зрителей ждёт мягкий перезапуск сериала, в котором вернётся лишь часть основного актёрского состава культового шоу.