Третий сезон «Одних из нас» расскажет историю Эбби

Издание Variety взяло интервью у актрисы Кэтрин О’Хара («Один дома»), которая играет психотерапевта в сериале «Одни из нас». Она рассказала, что её персонаж не вернётся в третьем сезоне, ведь сериал станет больше сконцентрирован на истории Эбби.

Я не знаю, вернусь ли я в сериал. Крэйг сказал, что точно не в следующем сезоне — потому что он будет об истории Эбби… может быть. Я думаю, что мой персонаж больше нужен для взаимодействия с Джоэлом и Элли.

Информацию о том, что следующий сезон будет посвящён Эбби, подтвердил и автор игры Нил Дракманн, отметив, что прямо сейчас они с шоураннером «Одних из нас» собирают сценарную комнату. По её итогам будет понятно, потребуется ли четвёртый сезон сериала для завершения истории The Last of Us 2 — или можно закончить на трёх.

Финал второго сезона шоу состоится уже 26 мая.