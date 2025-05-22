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Третий сезон «Одних из нас» расскажет историю Эбби

Третий сезон «Одних из нас» расскажет историю Эбби
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Издание Variety взяло интервью у актрисы Кэтрин О’Хара («Один дома»), которая играет психотерапевта в сериале «Одни из нас». Она рассказала, что её персонаж не вернётся в третьем сезоне, ведь сериал станет больше сконцентрирован на истории Эбби.

Я не знаю, вернусь ли я в сериал. Крэйг сказал, что точно не в следующем сезоне — потому что он будет об истории Эбби… может быть. Я думаю, что мой персонаж больше нужен для взаимодействия с Джоэлом и Элли.

Информацию о том, что следующий сезон будет посвящён Эбби, подтвердил и автор игры Нил Дракманн, отметив, что прямо сейчас они с шоураннером «Одних из нас» собирают сценарную комнату. По её итогам будет понятно, потребуется ли четвёртый сезон сериала для завершения истории The Last of Us 2 — или можно закончить на трёх.

Финал второго сезона шоу состоится уже 26 мая.

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