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Автор «Игры в кальмара» раскрыл детали третьего сезона

Автор «Игры в кальмара» раскрыл детали третьего сезона
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Издание Entertainment Weekly взяло интервью у создателя сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёка. Автор рассказал, что в финале главному герою предстоят ещё более тяжёлые испытания, чем в прошлых сезонах.

В третьем сезоне я хотел представить игры, которые действительно показали бы самые низменные стороны человеческой натуры. Всё потому, что сериал приближается к своей кульминации, и я хотел, чтобы игры были очень интенсивными. Я хотел сосредоточиться на том, как люди могут сохранить чувство человечности и как они должны оставаться людьми даже среди самой жёсткой конкуренции.

Создатель сериала также пообещал, что третий сезон действительно будет финалом для всего шоу. По его словам, главный герой сильно изменится к концу.

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джонджэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

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