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Вышел трейлер фильма о крушении батискафа «Титан» — премьера 11 июня

Вышел трейлер фильма о крушении батискафа «Титан» — премьера 11 июня
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Компания Netflix выложила трейлер документального фильма TITAN: The OceanGate Disaster («Титан: катастрофа компании OceanGate»). Премьера картины состоится на стриминговом сервисе 11 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Фильм повествует о трагедии, которая произошла в 2023 году в Атлантическом океане. Батискаф «Титан» с пятью пассажирами на борту был погружён к месту крушения корабля «Титаник». Из-за технической неисправности подводный аппарат взорвался на глубине более трёх километров. Все члены экипажа погибли.

Сюжет документальной ленты сфокусируется на Стоктоне Раше — генеральном директоре компании OceanGate, которая занималась отправкой батискафа. Он также был одним из создателей «Титана» и погиб вместе с другими членами экипажа.

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