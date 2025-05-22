iPhone 16 Pro Max подешевел в России до рекордных 95 тысяч рублей

Смартфон iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России. Если на старте гаджет стоил от 160 тыс. рублей, то сейчас за него просят на маркетплейсах рекордные 95—99 тыс. рублей.

По такой стоимости продают версию смартфона с 256 ГБ памяти. Подобный спад наблюдается и в случае с другими смартфонами в линейке Apple. К примеру, в мае цена на обычный iPhone 16 составляет около 64 тыс. рублей.

iPhone 16 Pro Max предлагает своим покупателям 6,9-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A18 Pro.