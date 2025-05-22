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Xbox выпустит геймпады в честь 10-летия «Ведьмака 3»

Xbox выпустит геймпады в честь 10-летия «Ведьмака 3»
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Компания Microsoft объявила о старте продажи геймпадов Xbox в стилистике «Ведьмака 3». Обычный контроллер серии The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition стоит $ 79,99 (примерно 6400 рублей), а Xbox Elite Series 2 — $ 169,99 (примерно 13 600 рублей).

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

CD Projekt RED выпустила такие геймпады в честь 10-летнего юбилея игры. Разработчики поблагодарили Microsoft за совместную работу над устройствами.

Наша команда приложила все усилия, чтобы передать стиль «Ведьмака 3» и самого Геральта, что подчёркивается медальоном волка в центре контроллера. Медальон очень важен для Геральта, ведь он предупреждает его о монстрах поблизости. Мы хотим, чтобы игроки связывались с этими геймпадом таким же образом. Нам нравится, как дизайн вписывается в макет контроллера: с головой волка, расположенной под кнопкой Xbox, с его светящимися красными глазами. Это очень зловеще и эпично одновременно!

«Ведьмаку 3: Дикая Охота» в мае исполнилось 10 лет. За это время приключения Геральта из Ривии стали настоящей классикой RPG. Сейчас CD Projekt RED работает над следующей частью франшизы, главным героем которой выступит Цири.

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