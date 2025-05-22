Анонсирована игра Warhammer 40,000: Dark Heresy от авторов Rogue Trader

Российская студия Owlcat Games анонсировала новую игру по вселенной Warhammer 40,000, с подзаголовком Dark Heresy. Дата выхода проекта пока неизвестна. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Видео доступно на YouTube-канале Warhammer. Права на видео принадлежат Owlcat Games.

По сюжету ролевой игры, главным героем выступит служащий Инквизиции. Вместе со своим отрядом ему предстоит расследовать преступления против Империума. Местом действия RPG будет комический сектор Каликсис.

Прошлая игра студии, Warhammer 40,000: Rogue Trader, вышла в декабре 2023 года. RPG приняли тепло: на Metacritic она получила оценку 7,8/10 от пользователей и 78 баллов от критиков. Сюжет игры повествует о Вольном торговце — наследнике древней династии каперов, которая правит и развивает свою торговую империю.