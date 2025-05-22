Анонсирован ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War — релиз в конце года

Студия Relic Entertainment анонсировала ремастер культовой стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War. Игра выйдет до конца года на ПК (в Steam и GOG).

Видео доступно на YouTube-канале Gematsu. Права на видео принадлежат Relic Entertainment.

В ремастере будут все девять рас из оригинала и четыре сюжетные кампании. Игра также получит разрешение 4К, улучшенные текстуры, камеру и освещение. Кроме того, в стратегию добавят поддержку модов.

Оригинальный Dawn of War вышел в 2004 году. Многие фанаты до сих пор считают эту стратегию лучшей игрой по вселенной Warhammer 40,000. Она получила несколько дополнений и прямое продолжение, которое было принято не так тепло.