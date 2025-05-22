Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 4. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель The Last of Us прокомментировал выбор Джоэла в финале игры

Создатель The Last of Us прокомментировал выбор Джоэла в финале игры
Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте Last Stand Media гостем стал создатель игры The Last of Us Нил Дракманн. Глава Naughty Dog раскрыл главный секрет финала первой части серии.

Могли ли «Цикады» разработать вакцину? Согласно нашей задумке, да, могли. Было ли наше научное объяснение в игре не слишком убедительным? Заставило ли это игроков сомневаться в вопросе? Да, оно и правда не слишком убедительное, и игроки в нём сомневаются. Так что я могу точно сказать лишь о том, что по нашей задумке они правда сделали бы лекарство. Именно так философский вопрос о поступке Джоэла становится интереснее.

Дракманн отметил, что видение разработчиков не истинное. Игроки имеют право воспринимать финал игры так, как им угодно. При этом у студии был свой конкретный замысел, который они реализовали.

Сейчас Naughty Dog занимается разработкой экшена Intergalactic: The Heretic Prophet с Тати Габриэль («Ты») в главной роли. Что касается самой The Last of Us, то 26 мая завершится второй сезон шоу с Беллой Рамзи и Педро Паскалем.

Материалы по теме
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android