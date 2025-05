Создатель The Last of Us прокомментировал выбор Джоэла в финале игры

На подкасте Last Stand Media гостем стал создатель игры The Last of Us Нил Дракманн. Глава Naughty Dog раскрыл главный секрет финала первой части серии.

Могли ли «Цикады» разработать вакцину? Согласно нашей задумке, да, могли. Было ли наше научное объяснение в игре не слишком убедительным? Заставило ли это игроков сомневаться в вопросе? Да, оно и правда не слишком убедительное, и игроки в нём сомневаются. Так что я могу точно сказать лишь о том, что по нашей задумке они правда сделали бы лекарство. Именно так философский вопрос о поступке Джоэла становится интереснее.

Дракманн отметил, что видение разработчиков не истинное. Игроки имеют право воспринимать финал игры так, как им угодно. При этом у студии был свой конкретный замысел, который они реализовали.

Сейчас Naughty Dog занимается разработкой экшена Intergalactic: The Heretic Prophet с Тати Габриэль («Ты») в главной роли. Что касается самой The Last of Us, то 26 мая завершится второй сезон шоу с Беллой Рамзи и Педро Паскалем.