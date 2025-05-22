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Критики холодно приняли боевик «Источник вечной молодости» Гая Ричи

Критики холодно приняли боевик «Источник вечной молодости» Гая Ричи
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23 мая состоится премьера фильма «Источник вечной молодости» — нового фильма Гая Ричи. Критики уже посмотрели картину и оставили смешанные отзывы: на Metacritic лента получила оценку 42 из 100 на основе 14 рецензий.

Обозреватели больше всего ругают скучный сценарий и раздражающего главного героя, сыгранного Джоном Красински. При этом критики хвалят актёрскую игру Натали Портман, у которой в фильме много экранного времени.

Фото: Metacritic

Что пишут критики о фильме «Источник вечной молодости» Гая Ричи:

Эта подделка под Индиану Джонса поразительно небрежна.
Фильм представляет собой бессмысленное, глянцевое развлечение. Сразу видно, что его сняли специально для стримингового сервиса, даже несмотря на то, что его боевые сцены и захватывающие локации отлично смотрелись бы на большом экране.
Я бы всерьёз задумался о том, чтобы отрезать себе палец, если бы это избавило меня от необходимости проводить два часа наедине с главным героем Джона Красински.
Фильм снимался в Вене, Египте и Италии, и снимать его, вероятно, было интереснее, чем смотреть.

«Источник вечной молодости» рассказывает историю брата и сестры, которые участвуют в масштабном ограблении, чтобы найти мифологический фонтан молодости. Они используют свои знания истории, чтобы следовать подсказкам и найти таинственный источник бессмертия.

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