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Представлен смартфон Xiaomi 15S Pro c новейшим процессором Xring O1

Представлен смартфон Xiaomi 15S Pro c новейшим процессором Xring O1
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Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон — Xiaomi 15S Pro. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене в 5499 юаней (около 61 тысячи рублей), дата выхода в остальном мире неизвестна.

Гаджет получил 6,73-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе новейшего процессора Xring O1, сопоставимого по мощности с Qualcomm Snapdragon 8 Elite, с 16 ГБ оперативной и 512/1024 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 6100 мАч, поддерживающей беспроводную зарядку.

Устройство получило тройную камеру с широкоугольным модулем на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и телеобъективом на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом. Фронтальная камера же работает на базе модуля на 32 Мп. Среди других важных особенностей — защита от пыли и влаги по стандарту IP68, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики и сразу четыре микрофона.

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