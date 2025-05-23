В Dota 2 вышло обновление «Весенняя встряска» и патч 7.39

Компания Valve представила обновление «Весенняя встряска» для Dota 2. В игру добавлен балансный патч 7.39, который изменил показатели большинства предметов и способностей.
Сам патч 7.39 в Dota 2 вышел довольно большим, но не содержит каких-то новых механик или серьёзных изменений геймплея. Новые аспекты получили Bloodseeker, Clockwerk, Disruptor, Earthshaker, Lich, Monkey King, Muerta, Nature's Prophet, Sand KInd, Silencer и Witch Doctor.
Помимо апдейтов баланса, Valve добавила в игру новую сокровищницу и ряд фишек для удобства игроков:
- теперь в инвентаре показывается, какие предметы уже купили ваши союзники;
- автодоставка предметов курьером, в том числе из боковой лавки;
- контекстное меню предметов в лавке;
- обновлённые рекомендации на старте игры и советы от Dota Plus.
Фото: Valve
Разработчики также поработали над функционалом для общения во время игры. К примеру, были обновлены визуальные и звуковые отметки.
Также в Dota 2 появились эффекты подбора предметов и навигация по мини-карте, а качество звука в голосовом чате было улучшено.
Фото: Valve
Кроме того, Valve поработала над оптимизацией игры и исправила десятки багов. Полный список обновлений доступен тут.