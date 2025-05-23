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Патч 7.39 в Dota 2 (Дота 2) — список обновлений и улучшений в обновлении 23 мая

В Dota 2 вышло обновление «Весенняя встряска» и патч 7.39
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Компания Valve представила обновление «Весенняя встряска» для Dota 2. В игру добавлен балансный патч 7.39, который изменил показатели большинства предметов и способностей.

Сам патч 7.39 в Dota 2 вышел довольно большим, но не содержит каких-то новых механик или серьёзных изменений геймплея. Новые аспекты получили Bloodseeker, Clockwerk, Disruptor, Earthshaker, Lich, Monkey King, Muerta, Nature's Prophet, Sand KInd, Silencer и Witch Doctor.

Полный список изменений патча 7.39 по Dota 2 можно увидеть тут.

Помимо апдейтов баланса, Valve добавила в игру новую сокровищницу и ряд фишек для удобства игроков:

  • теперь в инвентаре показывается, какие предметы уже купили ваши союзники;
  • автодоставка предметов курьером, в том числе из боковой лавки;
  • контекстное меню предметов в лавке;
  • обновлённые рекомендации на старте игры и советы от Dota Plus.

Фото: Valve

Разработчики также поработали над функционалом для общения во время игры. К примеру, были обновлены визуальные и звуковые отметки.

Также в Dota 2 появились эффекты подбора предметов и навигация по мини-карте, а качество звука в голосовом чате было улучшено.

Фото: Valve

Кроме того, Valve поработала над оптимизацией игры и исправила десятки багов. Полный список обновлений доступен тут.

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