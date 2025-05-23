В Dota 2 вышла сокровищница Heroes Hoard c 16 новыми сетами

Вместе с обновлением «Весенняя встряска» в Dota 2 была добавлена новая сокровищница с косметическими предметами — Heroes Hoard.

При открытии можно получить один из 16 наборов для персонажей: в список попали 12 обычных сетов, а также редкие предметы для Pudge (с насмешкой), Sand King, Earhshaker и Lion. Их внешний вид и анимации можно посмотреть на видео ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Dota Cinema. Права на видео принадлежат Dota Cinema / Valve.

Помимо сокровищницы, в Dota 2 стал доступен балансный патч 7.39 с новыми аспектами, а также ряд функций для удобства покупки предметов, изменения настроек и коммуникации с союзниками.