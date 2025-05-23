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Marvel перенесла выход «Мстителей: Судный день» и «Мстителей: Секретные войны»

Marvel перенесла выход «Мстителей: Судный день» и «Мстителей: Секретные войны»
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Marvel Studios решила отложить выпуск двух новых частей «Мстителей»: «Судный день» и «Секретные войны» теперь выйдут на полгода позже ранее заявленной даты выхода.

  • «Мстители: Судный день» — 18 декабря 2026 года (ранее 5 мая 2026 года)
  • «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года (ранее 7 мая 2027 года).

Как сообщают инсайдеры, решение было принято из желания дать на создание фильмов чуть больше времени, чтобы они закрепились как гарантированные хиты проката и создатели кино смогли реализовать своё видение в полной мере.

Новогодний период ранее стал очень успешным для «Человека-паука: Нет пути домой», который собрал в прокате свыше $ 2 млрд.

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