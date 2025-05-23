Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слухи оказались правдой: по Elden Ring снимут фильм

Слухи оказались правдой: по Elden Ring снимут фильм
Комментарии

Всё-таки Алекс Гарленд («Падения империи», «28 дней спустя») снимет фильм по Elden Ring: старые слухи подтвердились. Производством картины займётся студия А24 («Солнцестояние», «Еретик», «Реинкорнация»).

Ранее сообщалось, что съёмки пройдут в 2026 году, поэтому выход может состояться уже в 2027-м. Однако никаких других деталей пока не раскрывается: ни чему будет посвящено кино, ни кто в нём снимется, да и примерно каких масштабов будет творение

Elden Ring — очень популярный ролевой экшен, тираж которого превысил 30 млн копий. Это наследница культовых Dark Souls и Bloodborne, только в открытом мире. Через неделю выйдет новая игра в серии, Elden Ring Nightreign.

Материалы по теме
Видео
Вышел большой обзорный трейлер Elden Ring: Nightreign
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android