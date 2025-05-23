Слухи оказались правдой: по Elden Ring снимут фильм

Всё-таки Алекс Гарленд («Падения империи», «28 дней спустя») снимет фильм по Elden Ring: старые слухи подтвердились. Производством картины займётся студия А24 («Солнцестояние», «Еретик», «Реинкорнация»).

Ранее сообщалось, что съёмки пройдут в 2026 году, поэтому выход может состояться уже в 2027-м. Однако никаких других деталей пока не раскрывается: ни чему будет посвящено кино, ни кто в нём снимется, да и примерно каких масштабов будет творение

Elden Ring — очень популярный ролевой экшен, тираж которого превысил 30 млн копий. Это наследница культовых Dark Souls и Bloodborne, только в открытом мире. Через неделю выйдет новая игра в серии, Elden Ring Nightreign.