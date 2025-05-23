14 новых аспектов появились в Dota 2 вместе с патчем 7.39
Одним из главных балансных изменений в обновлении «Весенняя встряска» в Dota 2 стали новые аспекты — уникальные способности получили сразу 12 персонажей, причём Silencer и Sand King могут похвастать сразу двумя новыми абилками.
Все новые аспекты патча 7.39 в Dota 2
- Abaddon: Malignant Mist — Mist Coil также наносит 40/60/80/100% урона от атаки и накладывает эффекты от предметов и способностей;
- Bloodseeker: Old Blood — Bloodrage стоит 60 маны и имеет дальность применения 400, но обездвиживает цель, в том числе и врагов;
- Clokwerk: Chainmeal — герой может использовать Chainmail на себя, чтобы добавить себе +4 к броне неограниченное число раз;
- Disruptor: Transferrence — новая способность, наносит урон, равный 10% от текущего здоровья героя, имеет кулдаун 26/20/14/8 секунд;
- Earhshaker: Resonating Ridge — герои-противники, оглушённые Fissure, наносят урон всем ближайшим юнитам в радиусе 400, равный 60% от текущего урона Echo Slam;
- Lich: Evil Eye — Sinister Gaze накладывает дебаф, который усиливает замедление передвижения на 50% наносит доп. урон (10/15/20/25) каждый раз, когда Лич наносит маг. урон цели;
- Monkey King: Changing of the Guard — во время ультимейта Wukong's Command герой может превращаться в любую из своих копий, становится неотличим от них и неуязвим, но не может атаковать сам;
- Muerta: Quickdraw — Dead Shot увеличивает шанс на Gunslinger за каждого врага под эффектом страха, а Gunslinger сокращает перезарядку Dead Shot на 1 секунду;
- Nature's Prophet: Nature's Profit — если рядом с Фурионом умирает враг, появляется золотое дерево с денежными мешочками, которые подбирают герои поблизости;
- Sand King: Sandblast — при атаке врагов под Sand Storm накладывается дебафф с ослеплением на 20/30/40/50% на 5 секунд;
- Sand King: Final Sting — каждый вражеский герой в радиусе Stinger взрывается и наносит на 50% меньше урона;
- Silencer: Synaptic Split — глефы (Glaives) могут отскакивать от врагов в других врагов;
- Silencer: Suffer In Silence — герой наносит 0/15/20/25% больше урона по врагам под сайленсом и получает на 10/15/20/25% меньше урона от них;
- Witch Doctor: Malpractice — когда враг умирает под действием Maledict, всем остальным наносится 75% урона от тика;
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