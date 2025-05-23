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14 новых аспектов появились в Dota 2 вместе с патчем 7.39

Одним из главных балансных изменений в обновлении «Весенняя встряска» в Dota 2 стали новые аспекты — уникальные способности получили сразу 12 персонажей, причём Silencer и Sand King могут похвастать сразу двумя новыми абилками.

Все новые аспекты патча 7.39 в Dota 2