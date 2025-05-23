Звезда «Рейса навылет» Джон Хартнетт получил главную роль в мини-сериале Netflix
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По данным Variety, актёр Джош Хартнетт, известный по фильмам «Рейс навылет», «Ловушка» и другим лентам, получил главную роль в в новом мини-сериале Netflix.
Картина расскажет о том, когда таинственное морское существо терроризирует отдалённый городок в Ньюфаундленде, суровый рыбак должен бороться, чтобы защитить свою семью, своё сообщество и свою жизнь.
Создателем и шоураннером выступает Джесси МакКиоун, ранее работавший в качестве сценариста и продюсера над над «»Академией «Амбрелла».
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