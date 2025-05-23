Раскрыта дата выхода продолжения фильма «Дьявол носит Prada»

Издание Variety раскрыло дату выхода продолжения фильма «Дьявол носит Prada». Лента ожидается 1 мая 2026 года. Cценаристка оригинала Алин Брош Маккенна ведёт переговоры о возвращении к продолжению.

Главные роли в оригинальной ленте сыграли Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Никаких контрактов с актёрами пока не заключали. Возможно, Disney захочет собрать полностью новый каст или всё же пригласить оригинальных артистов. По слухам, Стрип и Блант всё же вернутся, но создатели ленты об этом пока не объявляли.

«Дьявол носит Prada» — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. Лента получила тёплый приём как со стороны критиков, так и от зрителей.