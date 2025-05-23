Звезда «Ричера» Алан Ричсон сыграет в фильме, напоминающем «Мементо» и «Индиану Джонса»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что звезда «Ричера» и других кинопроектов Алан Ричсон получил главную роль в приключенческом фильме Fortune.

Продюсером картины тоже выступит Ричсон вместе с Джерри Брукхаймером (он работал над всей франшизой «Пираты Карибского моря). Сюжетных деталей нет, но картину описывают как смесь лент «Мементо» и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Сценарий на основе собственного рассказа напишут Нил Уайденер и Гэвин Джеймс, ранее работавшие над «Minecraft в кино».

Брукхаймер ранее работал с Ричсоном над прошлогодним боевиком Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», в котором актёр сыграл одну из важных ролей.