Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продолжение истории главного героя фильма «Ангелы и демоны» покажут в виде сериала

Продолжение истории главного героя фильма «Ангелы и демоны» покажут в виде сериала
Комментарии

По данным Deadline, новый роман писателя Дэна Брауна «Тайна тайн» получит сериальную адаптацию. Книга продолжит историю Роберта Лэнгдона, главного героя фильма «Ангелы и демоны» 2009 года.

Создателями, сценаристами и продюсерами проекта станут сам Дэн Браун и Карлтон Кьюз, соавтор «Остаться в живых» и «Мотеля Бейтса». Производством займётся компания Netflix, актёрский состав подбирают.

Книга «Тайна тайн» появится в продаже 9 сентября, а её сериальная адаптация выйдет позже. Сюжет расскажет о том, как Роберту Лэнгдону предстоит спасти Кэтрин Соломон, учёную, чья новая работа может перевернуть представление о человеческом разуме.

Материалы по теме
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android