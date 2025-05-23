Фильм «Пункт назначения: Кровные узы» выйдет в онлайне 17 июня

По данным сайта DVD's ReleaseDates, фильм «Пункт назначения: Кровные узы» выйдет в цифре 17 июня. То есть, если планы не изменятся, лента появится в онлайне через месяц после старта в кинотеатрах.

«Кровные узы» продолжают сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

В мировом прокате хоррор преодолел отметку в $ 102 млн. Учитывая, что бюджет картины составляет около $ 50 млн, лента может окупиться уже по итогам второй недели проката.