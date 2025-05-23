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Байопик о Майкле Джексоне действительно могут разделить на две части

Байопик о Майкле Джексоне действительно могут разделить на две части
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В апреле СМИ сообщали о том, что фильм о Майкле Джексоне могут разделить на две части. Кинокомпания Lionsgate подтвердила, что такие планы действительно могут реализовать.

По словам главы компании Адама Фогельсона, уместить всё влияние поп-короля на культуру невозможно в одном фильме.

В конце концов, когда вы смотрите на музыкальную библиотеку, когда вы смотрите на то, что Майкл Джексон смог создать в плане музыки и вклада в искусство, вопрос о том, можно ли это с комфортом втиснуть в один фильм, остаётся открытым.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Режиссёром картины «Майкл» выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник Джафар Джексон.

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