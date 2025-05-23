«Не могу сказать про это»: Хью Джекман — о возвращении к роли Росомахи в новых «Мстителях»

Вопрос о появлении какого-либо культового персонажа в новой части большой франшизы всегда стоит остро. Помните, сколько мемов породили высказывания Эндрю Гарфилда о своём возвращении в «Человеке-пауке: Нет пути домой»?

В недавнем интервью Хью Джекман, известный по роли Росомахи, высказался по поводу того, появится ли он в следующих «Мстителях», то есть в «Судном дне». Само собой, актёр не стал подтверждать информацию и не стал её отвергать.

Я правда не могу много рассказать по этому поводу. Мне действительно нечего добавить, а если бы и было, то я бы нашёл классный способ выкрутиться.

Кстати, сам «Судный день» минувшей ночью перенесли с 1 мая 2026 года на 18 декабря 2026 года.