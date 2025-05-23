Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Плей-офф. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Не могу сказать про это»: Хью Джекман — о возвращении к роли Росомахи в новых «Мстителях»

«Не могу сказать про это»: Хью Джекман — о возвращении к роли Росомахи в новых «Мстителях»
Комментарии

Вопрос о появлении какого-либо культового персонажа в новой части большой франшизы всегда стоит остро. Помните, сколько мемов породили высказывания Эндрю Гарфилда о своём возвращении в «Человеке-пауке: Нет пути домой»?

В недавнем интервью Хью Джекман, известный по роли Росомахи, высказался по поводу того, появится ли он в следующих «Мстителях», то есть в «Судном дне». Само собой, актёр не стал подтверждать информацию и не стал её отвергать.

Я правда не могу много рассказать по этому поводу. Мне действительно нечего добавить, а если бы и было, то я бы нашёл классный способ выкрутиться.

Кстати, сам «Судный день» минувшей ночью перенесли с 1 мая 2026 года на 18 декабря 2026 года.

Материалы по теме
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android