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Седьмой эпизод второго сезона «Одних из нас» утёк в Сеть за три дня до выхода

Седьмой эпизод второго сезона «Одних из нас» утёк в Сеть за три дня до выхода
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23 мая на зарубежных торрент-трекерах внезапно появилась седьмая, финальная серия второго сезона сериала «Одни из нас». Эпизод доступен в том числе в качестве 4К и объёмным звуком — это значит, что утёк именно оригинальный файл.

СМИ предполагают, что серия появилась в Сети раньше времени из-за ошибки самой HBO, которая также отправляет файлы на стриминги Amazon Prime Video и Apple TV+. Возможно, эпизод залили в онлайн-кинотеатры раньше времени, чем и воспользовались пираты.

Релиз седьмой, финальной серии второго сезона «Одних из нас» состоится ранним утром 26 мая. Вместе с её выходом шоу отправится на перерыв — съёмки третьего сезона стартуют в 2026 году.

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