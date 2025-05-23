Вышел трейлер комедии «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым — в кино с 21 августа

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила большой трейлер фильма «Дети-шпионы». Приключенческая комедия выйдет в российский прокат 21 августа.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино»

Сюжет ленты расскажет о семье спецагентов, которая воспитала сына и двух дочерей с уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, а Дана заслужила титул мастера спорта по единоборствам. Дети вместе с отцом должны найти пропавшую маму и спасти похищенного сына короля в королевстве «Карбона».

Главные роли в проекте исполнили Дмитрий Нагиев («Физрук»), Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир»), Игорь Жижикин («Мажор»), Виталия Корниенко («Папины дочки: Новые»), Надежда Сысоева («Неверные»), Даяна Гудз («Выиграть или победить») и другие. Режиссёром фильма выступил Иван Архипов («Шифр 2»).