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Призрачный появится в фильме «Мстители: Судный день» — инсайдер

Призрачный появится в фильме «Мстители: Судный день» — инсайдер
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Инсайдер Джефф Снейдер, который периодически делится информацией о киноиндустрии, рассказал, что в фильме «Мстители: Судный день» появится Призрачный гонщик.

Официально о появлении персонажа в ленте ещё не говорили, хотя до этого герой постоянно фигурировал в различных слухах. Снейдер не раскрыл, какой именно актёр рассматривается на роль Призрачного гонщика, но ранее инсайдеры говорили о назначении Райана Гослинга (но это пока слухи).

Ранее в фильмах героя играл Николас Кейдж, но его возвращение ещё более маловероятно.

«Мстители: Судный день» должны выйти в США 18 декабря 2026 года. Премьера «Секретных войн», следующих «Мстителей», должна состояться 17 декабря 2027 года.

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