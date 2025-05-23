Призрачный появится в фильме «Мстители: Судный день» — инсайдер

Инсайдер Джефф Снейдер, который периодически делится информацией о киноиндустрии, рассказал, что в фильме «Мстители: Судный день» появится Призрачный гонщик.

Официально о появлении персонажа в ленте ещё не говорили, хотя до этого герой постоянно фигурировал в различных слухах. Снейдер не раскрыл, какой именно актёр рассматривается на роль Призрачного гонщика, но ранее инсайдеры говорили о назначении Райана Гослинга (но это пока слухи).

Ранее в фильмах героя играл Николас Кейдж, но его возвращение ещё более маловероятно.

«Мстители: Судный день» должны выйти в США 18 декабря 2026 года. Премьера «Секретных войн», следующих «Мстителей», должна состояться 17 декабря 2027 года.