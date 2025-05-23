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Фильм ужасов «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn вышел в онлайне

Фильм ужасов «Дожить до рассвета» по игре Until Dawn вышел в онлайне
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23 мая состоялся цифровой релиз фильма ужасов «Дожить до рассвета». Хоррор по мотивам игры Until Dawn для консолей PlayStation уже можно посмотреть на стримингах Apple TV+, Amazon Prime Video и других цифровых площадках.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Таким образом, лента добралась до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокате. За этот срок фильм ужасов заработал около $ 50 млн при скромном бюджете в $ 15 млн. Аудитория приняла ленту смешанно: на Rotten Tomatoes рейтинг картины 53% от критиков и 68% от зрителей.

Картина расскажет историю про двух сестёр — Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной временной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета живыми.

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