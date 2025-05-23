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Фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс выйдет в России

Фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс выйдет в России
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По данным издания «Афиша» и кинокомпании «Про: взгляд», фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс получит официальный российский прокат.

Показы ленты в стране начнутся осенью этого года, но точной даты пока нет.

Лента «Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет, как девушка живёт в сельской местности США, а потом рожает ребёнка и начинает постепенно сходить с ума. Ленту сняла
Линн Рэмси.

Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале. Критики приняли ленту высоко, оценив актёрскую игру Лоуренс и Паттинсона, а также темп и атмосферу фильма «Умри, моя любовь».

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