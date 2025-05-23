Состоялась мировая премьера фильма «Лило и Стич» от Disney

23 мая состоялась мировая премьера фильма «Лило и Стич». Ремейк одноимённого мультфильма 2002 года уже вышел в кинотеатрах разных стран мира, а до России лента доберётся в конце мая.

Картина рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй.

Лило в картине сыграет актриса гавайского происхождения Майя Кеалоха. Также в ленте снялся Зак Галифианакис, известный по фильмам «Мальчишник в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».