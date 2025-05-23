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Аналитик Team Spirit sikle объяснил, как работает механика Heal Amplification в Dota 2

Аналитик Team Spirit — о патче 7.39: эпоха хилеров в Dota 2 начинается
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Аналитик клуба Team Spirit Денис sikle Лерман поделился первыми впечатлениями после выхода патча 7.39 в Dota 2.

Специалист объяснил, как работает новая механика Heal Amplification:

Теперь показатели лечения складываются напрямую (раньше — по убывающей) и не имеют лимита! Это как минимум фиксит баг с аганимом Omniknight и даёт нам в мету больше новых героев. Я вижу точно Chen, а также Oracle, Dazzle и Io, даже несмотря на их изменения. Делать стакающийся хил-амп — это безумие. В мете будет и Holy Locket, хоть значения и снизили.

Теперь играть против этих персонажей станет сложнее.

Смена механик ещё и сделала так, что Orb of Frost и Orb of Corrosion больше не снижают лечение, волей-неволей придётся брать другие источники снижения хила, как Spirit Vessel, Eye of Skadi или Shiva’s Guard. Халява в виде дешёвой шмотки против сапов-хилеров и Морфа закончилась. В целом можно сказать, что эпоха хилеров начинается.
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