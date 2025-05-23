Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Плей-офф. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки фильма «Волшебная лампа» в духе «Аладдина»

Стартовали съёмки фильма «Волшебная лампа» в духе «Аладдина»
Комментарии

Кинокомпания «Лендок» объявила о старте съёмок фильма «Волшебная лампа». Производство продлится несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России, а затем и на телеканале «РЕН ТВ».

Фильм расскажет историю мальчика по имени Сашка, который в компании джинна из кувшина и ожившей умной колонки Алисы отправляется на поиски своих родителей. Сценарий картины написал Роман Непомнящий («Волшебник Изумрудного города»).

Главные роли в картине исполнят Александр Самусев («Новогоднее чудо»), Павел Деревянко («Салют-7»), Артём Ткаченко («Один вдох»), Анастасия Красовская («Внутри убийцы»), Тихон Жизневский («Майор Гром») и другие актёры.

Материалы по теме
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Роботы и богатыри в России. Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android