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Dendi пообещал удалить Dota 2, если не апнет 1000 MMR за 10 дней в патче 7.39

Денди пообещал удалить «Доту», если не апнет 1000 MMR за 10 дней
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Популярный киберспортсмен и стример Данил Dendi Ишутин анонсировал челлендж по повышению рейтинга в Dota 2.

Челлендж начнётся завтра, 24 мая, и продлится 10 дней — до 2 июля. Если Денди не сможет увеличить свой MMR на 1000, он собирается удалить игру.

Начинаю марафон по Dota 2. Буду играть каждый день и попытаюсь взять 1000 MMR. Условия таковы: если не смогу – удаляю «Доту» и иду играть во что-нибудь другое. Вероятно, даже в League of Legends. Если справлюсь, то супер, я взял этот челлендж.

В 2022 году Денди провёл марафон по поднятию рейтинга, который продолжался неделю, но в итоге его MMR стал только ниже.

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