Фильм «Лило и Стич» выйдет в кинотеатрах России 31 мая

23 мая состоялась мировая премьера фильма «Лило и Стич». Ремейк знаменитого мультфильма Disney уже можно посмотреть в кинотеатрах разных стран, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Картина доберётся до страны уже 31 мая — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Ленту можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ленте предрекают высокие стартовые сборы, а сама Disney якобы уже работает над продолжением.