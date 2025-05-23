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Власти Вьетнама требуют заблокировать «Телеграм» в стране — СМИ

Власти Вьетнама требуют заблокировать «Телеграм» в стране — СМИ
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Издание Reuters, со ссылкой на правительственный документ, сообщило, что власти Вьетнама распорядились заблокировать мессенджер «Телеграм» в стране. Компания должна принять меры по блокировке и сообщить о них властям до 2 июня.

По данным СМИ, документ подготовило управление связи Минтехнологий. Они утверждают, что такое решение принято в связи с нежеланием «Телеграма» идти на сотрудничество с властями и предоставить им данные пользователей, подозреваемых в уголовных преступлениях.

Причина требования блокировки заключается в большом проценте преступлений, совершаемых в приложении — 68% из 9600 каналов нарушают законы страны. Документ ссылается на такие нарушения закона как мошенничество, незаконный оборот наркотиков и терроризм.

Недавно основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров рассказал, что за всё время существования мессенджера не было раскрыто ни одного личного сообщения. По запросу суда приложение раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых.

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