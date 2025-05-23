23 мая состоялась мировая премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — восьмой части серии боевиков с Томом Крузом. Ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах большинства стран мира, а до России картина доберётся в конце мая.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

В новой «Миссии» вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Режиссёром же вновь выступит Кристофер Маккуорри.