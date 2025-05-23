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Миссия невыполнима 8: Финальная расплата — дата выхода в кинотеатрах России, когда выйдет

Фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выйдет в кинотеатрах России 31 мая
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23 мая состоялась мировая премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Восьмую часть серии боевиков с Томом Крузом уже можно посмотреть в кинотеатрах разных стран, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Paramount с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Картина доберётся до страны уже 31 мая — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Боевик можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

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