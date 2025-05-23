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Трамп угрожает Apple пошлиной на iPhone, если смартфоны не будут собирать в США

Трамп угрожает Apple пошлиной на iPhone, если смартфоны не будут собирать в США
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Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Apple ввести пошлину на iPhone. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Пошлина не менее чем 25% будет введена, если Apple не перенесёт производство смартфонов в США. Он отметил, что сказал об этом лично директору компании Тиму Куку.

Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что iPhone, которые будут продаваться в США, должны будут производиться и собираться в нашей стране, а не в Индии или где-либо ещё. Если Apple не примет такие условия, то она должна будет выплатить США пошлину в размере не менее 25%. Спасибо за внимание к этому вопросу!

Недавно в СМИ появилась информация, что Apple намерена перевезти производство американских iPhone в Индию. Всё это из-за введения администрацией Дональда Трампа пошлин против Китая до 145%.

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